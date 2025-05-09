Банкротство отменено: "Северный поток-2" продолжит свое существование

Кантональный суд Цуга в Швейцарии неоднократно и сверх максимально разрешенного срока в 24 месяца продлевал окончательную защиту от банкротства компании "Северного потока-2". До 9 мая компания должна была выплатить долги примерно 150 кредиторам.

"Северный поток-2" избежал банкротства

Теперь Кантональный суд Цуга сообщает, что компания достигла договоренности с кредиторами, пишет 24 Канал со ссылкой на швейцарское издание SRF.

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Соглашение об урегулировании задолженности подтверждено. Но решение еще можно оспорить.

Важно! По словам назначенного управляющего Филиппа Посси, срок на подачу жалобы составляет 10 дней.

Что известно о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" – одна из двух компаний-операторов газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. 26 сентября 2022 года три из четырех газопроводов были повреждены взрывами. Единственная уцелевшая труба принадлежит "Северному потоку-2", но до сих пор не была введена в эксплуатацию. Германия отказала в разрешении на ее использование незадолго до начала войны в феврале 2022 года.

Заметьте! Как компания планирует действовать дальше - пока неизвестно.