Молодой картофель стремительно дешевеет в сезон сбора: сколько теперь стоит килограмм

На украинском рынке продолжает дешеветь молодой картофель нового урожая. Почему это происходит, – активная уборка урожая и увеличение предложения продукции от отечественных фермеров, что постепенно приводит к снижению цен в магазинах.

Почему молодой картофель дешевеет

В июле украинские производители активно собирают урожай молодого картофеля, что существенно увеличило его предложение на внутреннем рынке, сообщает Знай.UA. Именно сезонное поступление нового урожая стало главной причиной снижения цен.

По данным мониторинга цен, средняя стоимость молодого картофеля продолжает снижаться. Если еще в июне килограмм стоил более 40 гривен, то сейчас средняя цена опустилась примерно до 22 гривен. За последний месяц продукт подешевел более чем на треть. Да и в целом в Украине продолжают дешеветь овощи нового урожая, в частности картофель, свекла и морковь. В то же время отдельные позиции, напротив, начали дорожать, а цены на капусту остались без изменений.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели стоимость может и дальше снижаться, ведь на рынок продолжает поступать картофель нового урожая из разных регионов Украины. В то же время высокий сезонный спрос несколько сдерживает еще более быстрое подешевение.

Сколько стоит молодой картофель в супермаркетах

По состоянию на середину июля, по данным "Минфина", украинские супермаркеты предлагают молодой картофель по следующим ценам:

Metro – 16,64 гривны за килограмм;

Auchan – 18,60 гривны за килограмм;

Novus – 18,69 гривны за килограмм;

Megamarket – 32,50 гривны за килограмм.

Средняя цена молодого картофеля в крупнейших торговых сетях составляет около 21,61 гривны за килограмм, хотя разница между отдельными супермаркетами остается существенной. Самое выгодное предложение на данный момент можно найти в Metro, тогда как дороже всего этот овощ продается в Megamarket.

Кроме того, стоимость куриных яиц в Украине продолжает снижаться после весеннего подорожания. Больше всего подешевели фасованные яйца, а в отдельных торговых сетях десяток уже можно приобрести менее чем за 55 гривен.