Начинает "врезаться в мышцы": в США назвали цену шатдауна для экономики
- Федеральное правительство США уже две недели находится в шатдауне, что может стоить экономике до 15 миллиардов долларов в неделю.
- Министр финансов Скотт Бессент призвал демократов поддержать республиканцев в завершении кризиса, поскольку шатдаун становится значительной преградой для экономического роста.
Федеральное правительство США уже две недели находится в шатдауне, то есть не работает. В Минфине рассказали, сколько это может стоить экономике страны.
Во сколько обойдется шатдаун?
По данным минстерства, закрытие правительства может обходиться США до 15 миллиардов долларов еженедельно в виде потерянной экономической продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Таким образом американский Минфин уточнил предыдущее заявление министра финансов Скотта Бессента. Тот ранее говорил, что шатдаун будет стоить 15 миллиардов долларов в день.
Бессент в среду, 15 октября, назвал эту некорректную цифру дважды во время своих выступлений, на которых призвал демократов "стать героями" и поддержать республиканцев в завершении правительственного кризиса.
По словам представителя Минфина, уточненная оценка базируется на отчете Совета экономических советников Белого дома.
Что сказал Бессент о шатдауне?
Ранее на пресс-конференции Бессент заявил, что шатдаун начинает "врезаться в мышцы" экономики США.
Министр финансов отметил, что шатдаун становится все более серьезной преградой для волны инвестиций в США, в частности, в отрасль искусственного интеллекта, которая только набирает обороты.
Есть значительный спрос, президент Дональд Трамп запустил настоящий экономический бум своей политикой. Единственное, что нас сейчас сдерживает – это закрытие правительства,
– отметил Бессент.
Он добавил, что инвестиции и экономический рост США стимулируют налоговые послабления республиканцев и пошлины, введенные Трампом.
Что известно о шатдауне в США?
1 октября в Соединенных Штатах начался шатдаун – приостановление работы федерального правительства, первое с 2019 года. Это произошло из-за неспособности Конгресса принять бюджетное финансирование на новый финансовый год, стартовавший в тот же день.
Законодатели должны были согласовать или временный законопроект о краткосрочном финансировании, или же принять 12 отдельных бюджетных законов, но из-за политических споров компромисса достичь не удалось. Как следствие, работа правительства остановилась, а многие федеральные службы остались без финансирования.
Одним из символических последствий стала угроза закрытия Статуи Свободы. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул заявила, что не планирует выделять средства на ее содержание, однако администрация Дональда Трампа уже пообещала вмешаться.
Шатдаун, в частности, нанес удар по транспортной сфере. Из-за сокращения финансирования начались массовые задержки авиарейсов по всей территории США. Уже на седьмой день после остановки работы правительства аэропорты сообщили о перебоях в расписании.