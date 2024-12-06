Шестимесячные выплаты: при каких условиях пенсионеры могут рассчитывать на такую помощь

Если пенсионер меняет свое местожительство, то ему начисляется выплата в размере шести месяцев. На нее могут рассчитывать пожилые люди, которые выезжают за границу.

Кто может получить шестимесячные выплаты

Однако выплата начисляется только перед самым выездом, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Так в фонде обращаются к статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В ней предусмотрено, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, его пенсия выплачивается за шесть месяцев вперед перед выездом по заявлению.

Обратите внимание! Выплаты предоставляются считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания.

Как пенсионеру получить шестимесячную выплату

Для получения шестимесячной выплаты пенсионеру следует обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания.

В частности человек должен предоставить :

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, или паспортный документ иностранца, или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Обратите внимание! Помощь в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.

