Лишение части выплаты или штраф: почему пенсионеры могут потерять свои средства

Некоторых украинских пенсионеров могут оштрафовать. Более того, они также могут потерять часть собственной пенсии.

Кого может оштрафовать или лишить пенсии ПФУ

Пенсионный фонд может выписать штраф или списать часть выплат, если человек не сообщил о некоторых важных изменениях в жизни, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В соответствии со статьей 16, пенсионер или пенсионерка обязаны в течение десяти дней сообщить ПФУ о таких изменениях:

получении ID-карты вместо паспорта старого образца;

получении нового паспорта в случае потери старого;

изменении фамилии, имени, отчества;

получении нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

изменение места постоянной регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Так оштрафовать лицо могут в том случае, если извещение привело к начислению дополнительных выплат. Именно поэтому суммы неправомерно начисленных средств спишут с пенсии.

Важно! Спишут не более 20% в месяц до полного погашения долга.