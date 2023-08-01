Чтобы не платить 300 тысяч гривен: как избежать штрафа за газовый счетчик

При проверке счетчиков газа потребитель может получить очень существенный штраф за выявленные нарушения. Чтобы уберечься от этого, нужно совершить всего одно действие.

Что делать, чтобы не получить штраф

Адвокат Роман Симутин поделился историей одного украинца, едва не получившего штраф из-за опрометчивости служб, заменивших его счетчик газа. Оказалось, что его счетчик 1997 года выпуска вышел из строя, поэтому в 2007 году его заменили другим уже подержанным, тоже 1997 году.

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Роман Симутин Адвокат Но в 2018 году представители облгаза без каких-либо объяснений пришли, сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовление не соответствует пломбе завода производителя, потому что датирована 2007 годом. Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, в ходе которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате счетчика.

Комиссия пересмотрела Акт о нарушениях и экспертизе и установила штраф в 60 тысяч гривен, хотя Симутин отметил, что обычно в таких ситуациях взыскание составляет – 300 тысяч гривен.

Однако в суде клиент смог отстоять себя благодаря тому, что сохранил акт о замене счетчика, составленный и подписанный специалистом облгаза. Так что газовики отказались от своих претензий. Адвокат подчеркнул, что такие документы нужно хранить как можно дольше.

Для клиентов "Нефтегаза" изменились правила подачи показателей счетчика

Уже с 28 июля клиентам "Нафтогаза" можно будет подать показатели газового счетчика всего три способа. Все остальные считаются недействительными. Однако изменения касаются только Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей.

Предстоит воспользоваться сервисами my.gas.ua:

личного кабинета my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",

– говорится в сообщении компании.

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