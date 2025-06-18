Штрафов не будет: Рада временно смягчила правила для АЗС

Заправочные станции Украины могут торговать бензином, не ожидая наказаний. Однако облегчение для АЗС будет действовать лишь временно.

Какие штрафы для АЗС отменил парламент

Верховная Рада отменяла штрафы для АЗС, которые не добавляли 5% биоэтанола в бензин, сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя руководителя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

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Парламент 18 июня проголосовал в целом за изменения в законопроект №13134.

Штрафы для заправочных станций, что не смешивали бензин со спиртом, не будут применять до конца 2025 года.

С 1 января 2026 года штрафные санкции снова введут в действие.

Почему АЗС штрафовали за "чистый" бензин

С 1 мая 2025 года все украинские АЗС обязали добавлять к бензину не менее 5% спирта, или так называемого биоэтанола. Тем, кто отказывался это делать, грозили штрафы.

Спирт заставили добавлять по экологическим причинам, потому что биоэтанол выделяет в воздух меньшее количество вредных веществ в процессе сгорания.

Таким образом украинские АЗС должны были выполнить обязательства, которое взяла на себя Украина в процессе евроинтеграции.

Стоит знать! Цены на топливо почти не изменились на украинских АЗС после введения обязательного добавления спирта в бензин.