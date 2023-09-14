Военный учет для женщин: почему украинок будут штрафовать
Источник:ВРУ
С 1 октября 2023 года украинки, имеющие, определенные правительством специальности, должны встать на военный учет. Речь идет о работниках медицинской сферы.
Кому нужно стать на учет
Украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет в октябре, иначе их ждет административная и уголовная ответственность. О деталях нового решения рассказала юрист Галина Токмач.
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На учет становятся все работники медицинской сферы. Юрист уточнила, что именно происходит с теми, кто получил соответствующее образование, но решил не работать по специальности.
Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года
Работодатели должны уведомить о наличии медицинского и фармацевтического образования у своих работников ТЦК. Соответственно, военкомат может вызвать этих лиц, явка обязательна. Если вы не придете, вам могут назначить штраф в размере 850 – 1 700 гривен.
Токмач успокаивает, что встать на учет, не значит попасть под мобилизацию. Следует относиться с пониманием к таким реформам.
В любом случае взятие на военный учет не означает мобилизацию. Тем более также не стоит забывать о ВВК (возможно, вы вообще по состоянию здоровья непригодны к военной службе).
– подытожила юрист