Более чем в два раза с начала полномасштабной войны: в Украине выросло количество нарушений ПДД
В 2024 году зафиксировали 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД. Об этом говорится в данных Единого реестра должников.
Штрафы за ПДД в Украине
В частности количество производств из-за неуплаченных штрафов продолжает стабильно расти, пишет 24 канал со ссылкой на Опендатабот.
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В прошлом году количество долгов выросло на 33%, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной войны - в 2,4 раза. Более того, с 735 тысяч открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не оплатили. Кроме того, в реестре начислены 1,8 миллиона штрафов на конец прошлого года.
Кто чаще нарушает ПДД в Украине
Согласно статике, 83% должников по штрафам ПДД в прошлом году - мужчины. Почти 50% производств, открытых в 2024, приходится на мужчин в возрасте от 25 до 45 лет.
Однако доля нарушений среди женщин растет год от года. Если, например, в 2021 году таких производств было лишь 9%, то сейчас увеличилось до 17%.
Заметьте! Без информации об общем количестве активных водителей в Украине невозможно прийти к выводу какой пол нарушает правила ПДД чаще.
В каких областях чаще нарушают ПДД
Больше всего - 10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы - зафиксировали на Днепропетровщине. Почти столько, то есть 10,3%, производств открыто в столице страны. А третье место занимает Одесская область 7,8%.
За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД. Так больше всего выросли показатели Тернопольщины - на целый 81%. К тому же в Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской области нарушения ПДД выросли на +57%.
Следует также добавить, что в среднем в 3 раза, стало больше просроченных и неуплаченных штрафов, если сравнивать с 2021 годом. Наибольший прирост произошел в Закарпатской области - в 5 раз. В то же время в Одесской и Тернопольской областях - почти в 4 раза.
Уменьшилось производств в таких регионах:
- Луганской области (-89.7%);
- Донецкой области (-30.4%);
- Херсонской области (-27.2%).
Важно! Достоверных данных с временно оккупированных территорий и приближенных к боевым действиям не существует.