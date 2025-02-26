Штрафи за ПДР в Україні

Зокрема кількість проваджень через несплачені штрафи продовжує стабільно зростати, пише 24 канал з посиланням на Опендатабот.

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Торік кількість боргів виросло на 33%, а у порівнянні з періодом напередодні повномасштабної війни — у 2,4 раза. Ба більше, з 735 тисяч відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не сплатили. Крім того, у реєстрі нараховані 1,8 мільйона штрафів на кінець минулого року.

Хто частіше порушує ПДР в Україні

Згідно зі статикою, 83% боржників по штрафах ПДР торік — чоловіки. Майже 50% проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків віком від 25 до 45 років.

Однак частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо, наприклад, у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

Зауважте! Без інформації про загальну кількість активних водіїв в Україні неможливо дійти до висновку яка стать порушує правила ПДР частіше.

У яких областях частіше порушують ПДР

Найбільше — 10,4% усіх боргів за несплачені штрафи — зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки, тобто 10,3%, проваджень відкрито у столиці країни. А третє місце посідає Одещина 7,8%.

За останній рік в усіх областях, крім Харківської (-2%), стався приріст порушень ПДР. Так найбільше зросли показники Тернопільщини — на цілий 81%. До того ж в Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській області порушення ПДР зросли на +57%.

Слід також додати, що в середньому у 3 рази, побільшало протермінованих та несплачених штрафів, якщо порівнювати з 2021 роком. Найбільший приріст відбувся у Закарпатській області — у 5 разів. Водночас на Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази.

Поменшало проваджень у таких регіонах:

Луганщині (-89.7%); Донеччині (-30.4%); Херсонщині (-27.2%).

Важливо! Достовірних даних з тимчасово окупованих територій та наближених до бойових дій не існує.