Налог на табак в ЕС хотят повысить более чем на 200%: как это повлияет на цены

Европейская комиссия хотят повысить налог на сигареты, самокрутки и сигары. Сообщают, что более высокие налоги и цены на табак "стали единственной самой эффективной мерой для сокращения общего употребления табака".

Почему повышают налог

Европейская комиссия рассматривает возможность повышения налога на 258% на табак для самокруток и 139% на сигареты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Также, согласно документу, она хочет начать облагать налогом вейпы и изделия с нагревом табака.

В прошлом году 16 стран, возглавляемых Нидерландами, обратились к Комиссии с письмами, в которых отметили, что различные национальные налоговые ставки искажают единый рынок блока.

Многие страны также призвали к обновлению директивы, принятой в 2011 году, чтобы включить новые продукты, которые, по их мнению, особенно популярны среди детей и молодежи. Однако Италия, Греция и Румыния призвали к большей осторожности.

Как изменятся цены

В документе Комиссия излагает три различных сценария, но она предпочитает наибольшее увеличение налога, которое принесет дополнительные налоговые поступления в размере 15,1 миллиарда евро. Планируют, что налог вырастет так:

налоги на сигареты – с 90 евро за 1 000 единиц до 215 евро;

налог на самокрутки – с 60 евро за килограмм до 215 евро;

налог на сигары – с 12 евро за килограмм до 143 евро.

Электронные сигареты с содержанием никотина более 15 миллиграммов на миллилитр будут облагаться налогом по цене 0,36 евро за миллилитр жидкости, а те, что не превышают этого порога, – по цене 0,12 евро.