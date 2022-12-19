Силовые трансформаторы и электростанции: первая часть помощи Азербайджана
Украина получила первую партию гуманитарной помощи от Азербайджана, содержащую энергетическое оборудование. Она будет использована для поддержки энергосистемы в регионах с самой сложной ситуацией.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
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Полученное оборудование будет использовать операторы системы распределения Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующими компаниями.
Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания разной мощности. В ближайшее время планируется отправка второй партии,
– сообщается в заявлении.
Всего Азербайджан оказал энергетическую гуманитарную помощь на более чем 800 тысяч долларов.
Напомним, с начала 2022 года в Украину ввезли 510,3 тысяч генераторов. Из них 235,9 тысяч завезли без уплаты пошлин.