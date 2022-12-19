Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

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Полученное оборудование будет использовать операторы системы распределения Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующими компаниями.

Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания разной мощности. В ближайшее время планируется отправка второй партии,

– сообщается в заявлении.

Всего Азербайджан оказал энергетическую гуманитарную помощь на более чем 800 тысяч долларов.

Напомним, с начала 2022 года в Украину ввезли 510,3 тысяч генераторов. Из них 235,9 тысяч завезли без уплаты пошлин.