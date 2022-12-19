Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
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Отримане обладнання буде використовуватися операторами системи розподілу Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської областей та генерувальними компаніями.
Перша партія обладнання з Азербайджану вагою понад 52 тонни складається з 45 силових трансформаторів і 5 електростанцій резервного живлення різної потужності. Найближчим часом планується надсилання другої партії,
– повідомляється в заяві.
Загалом Азербайджан надав енергетичну гуманітарну допомогу на більш ніж 800 тисяч доларів.
Нагадаємо, з початку 2022 року до України ввезли 510,3 тисячі генераторів. З них 235,9 тисячі завезли без сплати мит.