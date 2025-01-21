Почему Россия не может вывезти имущество из сирийского порта Тартус

Сирийский порт Тартус прекратил сотрудничество с российской компанией, которая ранее обещала инвестировать 500 миллионов долларов в развитие порта. Тем временем российские корабли остаются в порту, ожидая возможности вывезти имущество военной базы.

Порт отказался сотрудничать с Россией

Директор Тартуской таможни Рияд Джуди рассказал, что соглашение было расторгнуто из-за планов переходного правительства провести реструктуризацию таможенной системы и изменить ряд нормативных актов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание al-Watan.

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В порту Тартус планируют восстановить устаревшие механизмы, которые российская компания использовала без модернизации, хотя это предусматривалось условиями инвестиционного соглашения.

Интересно! В апреле 2019 года вице-премьер России Юрий Борисов анонсировал аренду порта Тартус на 49 лет российской компанией "Стройтрансгаз". Компания обещала вложить более 500 миллионов долларов в его модернизацию, однако эти обязательства так и не были выполнены.

Военная техника осталась в порту

Российские войска уже длительное время не могут получить доступ к порту Тартус, чтобы эвакуировать технику и персонал морем, как планировалось ранее. По информации, план предусматривал вывоз имущества в Ливию, но из-за блокирования доступа этот вариант стал недоступным.

Что известно о военной базе в Тартусе Российская военная база в Тартусе, известна как 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, была создана в 1971 году при правлении Хафеза Асада. Изначально база использовалась для ремонта и технического обслуживания российских кораблей, но с 2011 года стала ключевым пунктом для поставки военной помощи Башару Асаду. Впоследствии Тартус превратился в стратегический логистический центр для российских операций в Сирии и Африке, оставаясь единственной российской базой на Средиземном море.

Сейчас россияне вынуждены использовать авиацию для транспортировки своего оборудования из Сирии. Кроме того, они прибегли к радикальным мерам, уничтожая военную технику, которая находится в неработоспособном состоянии или требует ремонта. Все эти действия свидетельствуют о существенных осложнениях в логистике и организации эвакуации из региона.