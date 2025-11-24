Вскоре ожидается положительная динамика: что происходит с энергосистемой Украины

Украинская энергетическая система сейчас восстанавливается после российских атак. В частности уже на этой неделе ожидается положительная динамика.

Что сейчас происходит с украинской энергетикой?

Кроме того, происходит восстановление энергоснабжения, пишет 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

Средства защиты на объектах энергетики играют важную роль в дальнейшем восстановлении после массированных атак России. Об этом сказал Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики.

Сейчас энергетическая система в стадии восстановления после атак. На этой неделе будет положительная динамика. Происходит восстановление энергоснабжения,

– сказал Харченко.

Согласно его словам, уже выведены на полную мощность атомные станции, продолжается восстановление высоковольтных сетей. В частности процесс восстановления энергоснабжения и энергосистемы продолжается.

Важно! Александр Харченко подчеркнул: если бы Украина имела 6 – 7 недель на ремонты между обстрелами, то можно было бы достичь минимальных отключений света.

Также эксперт сообщил, что для импорта теперь доступно до 2,3 гигаватта электроэнергии. Однако есть нюанс – цены на нее выросли в разы.

Украине увеличили объемы электроэнергии. Теперь мы можем импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии, что может быть полезным при массированных обстрелах. Однако, цены в Европе пока высокие,

– рассказал Харченко.

Обратите внимание! Пиковые цены доходят до 270 евро за мегаватт час, что сильно больше, чем цены в 90 – 80 – 70 евро. Поэтому дешевой электроэнергия точно не будет.

Напомним, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Минэнерго.

Самая сложная ситуация в Днепропетровской области – без света более 60 тысяч потребителей. На Харьковщине из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов.

Что еще известно об импорте?