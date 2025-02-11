Уже есть трещины: сколько еще экономика России сможет выдерживать войну

Дональд Трамп не хочет, чтобы Владимир Путин помешал ему удерживать свою зону интересов. У президента США продолжается настоящая конкуренция с Китаем. Это также усложняет жизнь для кремлевского диктатора.

Трамп не любит длительных войн, которые тратят человеческие ресурсы и забирают много времени Штатов, их интересов, поэтому, вероятно, стороны перейдут к дискуссиям о переговорах. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист Evening Standard Роберт Фокс.

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"Настоящее испытание – это состояние российской экономики, и сможет ли Украина выдержать это все еще примерно 6 месяцев. Думаю, к середине лета, до июня, до большого Саммита НАТО в Нидерландах, в Гааге, мы начнем видеть реальные разговоры и узнаем, какими будут условия", – предположил он.

Экономика России зависит от Китая

Роберт Фокс считает, что уже летом 2025 года должны начаться следующие этапы переговоров между Украиной, Россией и администрацией Дональда Трампа. Однако нужно четко понимать, чего хотят обе стороны. В частности, важно выяснить, все ли из команды новой администрации президента США хотят одного, или у них нет согласованной позиции.

Если посмотреть с другой стороны, мы никогда не сможем точно узнать, что на самом деле происходит в Кремле. Но не обошлось без неофициальных признаков того, что существует реальное беспокойство, как Россия и российская экономика, особенно военная, теперь зависят от Китая. Это очевидно из информации, которую мы получаем через телеграм-каналы. Этого боятся в российском аппарате безопасности,

– сказал он.

Как подчеркнул журналист, Пекин хочет превратить Россию в минеральную и ресурсную колонию. Китай сам обладает огромными ресурсами, но хватает все, что только может в смысле редкоземельных элементов.

"Одна вещь, которая нас интересует – это настоящее состояние российской экономики. Как вы можете выдержать это огромное давление, направить столько экономических усилий на войну, которая продолжается за огромную цену? Сколько еще это может продолжаться? Я думаю, что несколько месяцев, и мы уже начинаем видеть трещины", – добавил Роберт Фокс.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что только за последнюю неделю в переговорах по войне Украины и России есть "огромный прогресс". По словам американского лидера, обе стороны идут на контакт.