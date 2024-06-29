Смертельная угроза для бюджета: что происходит с российским рублем

США ввели санкции против Московской биржи. Между тем ситуация с российским рублем сейчас очень странная.

Об этом 24 Каналу заявил доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что все из-за того, что сейчас может быть колебания в диапазоне от 50 до 130 рублей за один доллар. Он добавил, что более точный прогноз дать невозможно.

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Что происходит с рублем

"В России исчез валютный рынок. Даже в прямом институциональном варианте, что называется "биржа прикрылась". Сейчас определенным образом курс считается центробанком", – сказал Липсиц.

Доктор экономических наук добавил, что возможно возникновение нескольких курсов рубля. Так, например, в Иране существует по меньшей мере три валютных курса. К этому могут прийти и в России.

Если российский рубль будет укрепляться, то это хорошо для россиян. Ведь их сбережения также будут укрепляться, а импортные товары будут дешевле. Однако, это – "смертельная угроза для бюджета".

Бюджету лучше, чтобы рубль был 120 – 130. Тогда он лучше найдет деньги на войну. Поэтому минфин, который сейчас явно регулирует курс, колеблется между тем, что надо было бы больше денег получать от экспортеров,

– отметил Игорь Липсиц.

В то же время, в России не хотят "раскачивать" социальную лодку – злить население девальвацией рубля. Неизвестно, к чему приведут такие колебания. В то же время большинство российских экономистов ожидают, что до конца 2024-го года курс будет держаться ближе к 100.

Отметим, что в Московской бирже заявляли о том, что прекратят торговлю долларом и евро с 13 июня 2024-го года.