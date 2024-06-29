Про це 24 Каналу заявив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що усе через те, що нині може бути коливання у діапазоні від 50 до 130 рублів за один долар. Він додав, що більш точний прогноз дати неможливо.

До теми Мосбіржа більше не торгує доларами та євро: які будуть економічні наслідки для Росії

Що відбувається з рублем

"У Росії зник валютний ринок. Навіть у прямому інституційному варіанті, що називається "біржа прикрилася". Нині певним чином курс рахується центробанком", – сказав Ліпсіц.

Доктор економічних наук додав, що можливе виникнення кількох курсів рубля. Так, наприклад, в Ірані існує щонайменше три валютних курси. До цього можуть прийти й у Росії.

Якщо російський рубль укріплюватиметься, то це добре для росіян. Адже їхні збереження також укріплюватимуться, а імпортні товари будуть дешевшими. Однак, це – "смертельна загроза для бюджету".

Бюджету краще, щоб рубль був 120 – 130. Тоді він краще знайде гроші на війну. Тому мінфін, який нині явно регулює курс, коливається між тим, що треба було б більше грошей отримувати від експортерів,

– зауважив Ігор Ліпсіц.

Водночас, у Росії не хочуть "розгойдувати" соціальний човен – злити населення девальвацією рубля. Невідомо, до чого призведуть такі коливання. Водночас більшість російських економістів очікують, що до кінця 2024-го року курс буде триматися ближче до 100.

Зазначимо, що у Московській біржі заявляли про те, що припинять торгівлю доларом та євро з 13 червня 2024-го року.