"Запасов на 20 дней": Шмыгаль рассказал о ситуации с горючим
- Украина имеет запасы бензина и дизеля минимум на 20 дней, и и импорт топлива продолжается.
- Украина планирует провести "Энергетический Рамштайн", чтобы получить дополнительную поддержку для энергетической отрасли.
Несмотря на постоянные атаки российской армии, ситуация с топливом в Украине стабильная. Сейчас в государстве достаточно запасов бензина и дизеля минимум на 20 дней.
Какова ситуация с топливом в Украине?
Об этом рассказал новоназначенный министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает 24 Канал.
Ситуацию с топливом держим на контроле. Это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасов на более чем 20 дней. Импорт продолжаем,
– отметил Шмыгаль.
В своей заметке в соцсетях министр добавил, что Украина имеет наработанные маршруты поставки топлива. Заявки этом в декабре прошлого года даже удалось достичь рекордных показателей импорта бензина и дизеля.
В новом году поставки продолжаются:
- С начала 2026-го Украина уже импортировала более 220 тысяч тонн топлива.
- Тысячи тонн бензина и дизеля прибывают в страну каждый день.
Именно это, по словам главы Минэнерго, позволяет держать резервы топлива в государстве стабильными на уровне 20 дней среднего потребления.
Мы постоянно на связи с участниками рынка и логистикой, чтобы оперативно реагировать на любые изменения,
– добавил Шмыгаль.
Какой энергетический саммит планирует Украина?
Вместе с тем Шмыгаль напомнил, что в ближайшие дни Украина планирует провести так называемый "Энергетический Рамштайн".
Как ранее рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, эту встречу по поручению премьер-министра Юлии Свириденко проведет МИД вместе с Министерством энергетики. По результатам, Украина надеется получить от союзников дополнительные взносы на поддержку энергетической отрасли.
Вместе с тем профильные ведомства постоянно работают над наполнением Фонда поддержки энергетики и закупкой необходимого оборудования. В частности, недавно удалось договориться с Италией.
Италия уже начала доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1,85 миллиона евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам,
– отметил Сибига.
Какие цены на топливо в Украине?
В Украине зафиксировали подорожание автогаза. Эксперты объясняют, что главной причиной роста стоимости стала нехватка ресурса на рынке. За последнее время цена автогаза поднялась примерно на 3 гривны за литр.
В то же время стоимость бензина и дизельного топлива пока остается относительно стабильной. Специалисты отмечают, что в 2026 году эти виды топлива не дорожали, поскольку дистрибьюторы еще заранее заложили в цену высокую маржу. Это позволило им удерживать тарифы без изменений как накануне нового года, так и после него.
По прогнозам экспертов, существенного роста цен на бензин и дизель не ожидается даже несмотря на повышение акцизов. Дефицита ресурса на рынке не прогнозируют, а главным фактором, который может влиять на стоимость, будут оставаться мировые котировки на нефть.