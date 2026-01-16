Яка ситуація з пальним в Україні?
Про це розповів новопризначений міністр енергетики України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає 24 Канал.
Ситуацію з пальним тримаємо на контролі. Це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів на більш як 20 днів. Імпорт продовжуємо,
– зазначив Шмигаль.
У своєму дописі в соцмережах міністр додав, що Україна має напрацьовані маршрути постачання пального. Заявки цьому у грудні минулого року навіть вдалося сягнути рекордних показників імпорту бензину та дизелю.
У новому році постачання продовжуються:
- Від початку 2026-го Україна вже імпортувала понад 220 тисяч тонн палива.
- Тисячі тонн бензину та дизелю прибувають в країну кожного дня.
Саме це, за словами очільника Міненерго, дозволяє тримати резерви пального в державі стабільними на рівні 20 днів середнього споживання.
Ми постійно на зв’язку з учасниками ринку та логістикою, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни,
– додав Шмигаль.
Який енергетичний саміт планує Україна?
Разом з тим Шмигаль нагадав, що найближчими днями Україна планує провести так званий "Енергетичний Рамштайн".
Як раніше розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, цю зустріч на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко проведе МЗС разом із Міністерством енергетики. За результатами, Україна сподівається отримати від союзників додаткові внески на підтримку енергетичної галузі.
Разом з тим профільні відомства постійно працюють над наповненням Фонду підтримки енергетики та закупівлею необхідного обладнання. Зокрема, нещодавно вдалося домовитися з Італією.
Італія вже почала доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1,85 мільйона євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам,
– зауважив Сибіга.
Які ціни на пальне в Україні?
В Україні зафіксували подорожчання автогазу. Експерти пояснюють, що головною причиною зростання вартості стала нестача ресурсу на ринку. За останній час ціна автогазу піднялася приблизно на 3 гривні за літр.
Водночас вартість бензину та дизельного пального поки залишається відносно стабільною. Фахівці зазначають, що у 2026 році ці види пального не дорожчали, оскільки дистриб’ютори ще заздалегідь заклали у ціну високу маржу. Це дозволило їм утримувати тарифи без змін як напередодні нового року, так і після нього.
За прогнозами експертів, суттєвого зростання цін на бензин і дизель не очікується навіть попри підвищення акцизів. Дефіциту ресурсу на ринку не прогнозують, а головним фактором, який може впливати на вартість, залишатимуться світові котирування на нафту.