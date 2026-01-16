Какова ситуация с топливом в Украине?

Об этом рассказал новоназначенный министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает 24 Канал.

Ситуацию с топливом держим на контроле. Это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасов на более чем 20 дней. Импорт продолжаем,

– отметил Шмыгаль.

В своей заметке в соцсетях министр добавил, что Украина имеет наработанные маршруты поставки топлива. Заявки этом в декабре прошлого года даже удалось достичь рекордных показателей импорта бензина и дизеля.

В новом году поставки продолжаются:

С начала 2026-го Украина уже импортировала более 220 тысяч тонн топлива.

Тысячи тонн бензина и дизеля прибывают в страну каждый день.

Именно это, по словам главы Минэнерго, позволяет держать резервы топлива в государстве стабильными на уровне 20 дней среднего потребления.

Мы постоянно на связи с участниками рынка и логистикой, чтобы оперативно реагировать на любые изменения,

– добавил Шмыгаль.

Какой энергетический саммит планирует Украина?

Вместе с тем Шмыгаль напомнил, что в ближайшие дни Украина планирует провести так называемый "Энергетический Рамштайн".

Как ранее рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, эту встречу по поручению премьер-министра Юлии Свириденко проведет МИД вместе с Министерством энергетики. По результатам, Украина надеется получить от союзников дополнительные взносы на поддержку энергетической отрасли.

Вместе с тем профильные ведомства постоянно работают над наполнением Фонда поддержки энергетики и закупкой необходимого оборудования. В частности, недавно удалось договориться с Италией.

Италия уже начала доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1,85 миллиона евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам,

– отметил Сибига.

