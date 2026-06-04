Атаки по энергосистеме не прекращаются: в 6 областях обесточивание, есть раненый энергетик

В ночь на 4 июня Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины. Известно, что частично обесточены 6 регионов, к тому же враг ударил по служебному авто энергетиков.

Ситуация в энергосистеме

О том, какие последствия российских атак на энергетику, говорится в сообщении Минэнерго.

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В результате атак России на энергетические объекты и боевых действий, без электроснабжения временно осталась часть потребителей в 6 областях:

Днепропетровской области;

Запорожской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Энергетики будут использовать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно,

– отметили в Минэнерго.

В частности там добавили, что на 4 июня ограничений не прогнозируется. А за обновлениями ситуации надо следить на официальных ресурсах.

В частности Минэнерго просит потребителей перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 16:00. В вечерние, максимально нагруженные часы, украинцев просят сохранять электроэнергию. По возможности, сделать это нужно с 18:00 до 22:00.

Ситуация на Сумщине

В то же время в Минэнерго добавили, что Россия бьет не только по энергетической инфраструктуре. Враг атакует даже энергетиков.

Так, утром 4 мая один из БпЛА врага ударил по служебному автомобилю АО "Сумыоблэнерго".

Как следствие – работник предприятия получил ранение. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

К слову, в АО "Сумыоблэнерго" отдельно сообщили о сегодняшней атаке.

В целях безопасности не разглашаем деталей. Просим с пониманием отнестись к ситуации,

– говорится в заметке предприятия.

В частности там отметили, что причиной отключений в части Сумщины являются "последствия вооруженной агрессии России".

Обстрелы энергетики

Несмотря на сложную зиму и ожидания улучшений весной/летом – враг продолжает регулярно атаковать энергетическую сферу.

Напомним, что от очередных российских ударов по энергетике 3 июня 2026 года последствия зафиксировали в четырех областях Украины. Там были временные обесточивания.

В частности в результате атаки России пострадало энергоснабжение оккупированной ЗАЭС. Станция временно потеряла питание от единственной доступной линии электропередач. Поэтому, объект перевели на запасные дизельные генераторы. Впоследствии украинские энергетики восстановили электроснабжение ЗАЭС.

После массированной атаки в ночь на 2 июня также фиксировали отключение электроэнергии. Речь идет о Киевской области и Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черкасской области.