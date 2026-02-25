Укр Рус
25 февраля, 17:13
Богатеют только на бумаге: россияне стремительно беднеют, несмотря на "красивые" отчеты Кремля

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Официальная российская статистика утверждает о росте доходов граждан, но реальность показывает, что потребление не увеличилось из-за экономического кризиса.
  • Россияне вынуждены экономить на технике, одежде и продуктах, выбирая более дешевые варианты из-за роста цен и падения покупательной способности.

Экономический кризис заставляет россиян экономить на одежде, продуктах, технике и других вещах. Хотя официальная статистика убеждает в богатстве жителей, реальность далека от красивых цифр.

Какую статистику подает Росстат?

В прошлом году россияне так и не начали покупать больше, несмотря на утверждения Росстата о росте доходов граждан, пишет The Moscow Times.

Официальная российская статистика убеждает, что жители страны-агрессора якобы быстро богатеют:

  • в 2025 году реальные доходы якобы увеличились на 7,7%;
  • а за последние три года – вообще подскочили на рекордные 22,7%.

Таким образом Росстат поднял заработки россиян до максимальных показателей с середины 2000-х годов.

Однако Центр развития Высшей школы экономики подсчитал, что реально жителя России в 2025 году увеличили свои расходы всего на 0,1%. То есть это "богатство" не привело к увеличению потребления.

Как ситуация с доходами на самом деле?

На самом деле ухудшение экономической ситуации в России из-за войны против Украины заставило россиян изменить поведение и перейти в режим строгой экономии.

Из-за роста цен от привычных предметов роскоши приходится отказываться. В 2025 году резко сократились продажи новой техники:

  • легковых автомобилей – на 15,6%;
  • ноутбуков – на 15–30%;
  • смартфонов – на 19 – 25%.

Многие россияне уже не могут позволить себе сменить смартфон или планшет при желании и покупают новые только при необходимости.

В то же время спрос покупателей электроники сместился с новинок и флагманов на модели предыдущих поколений и более бюджетные бренды.

Тем временем растут продажи продовольственных товаров. Но жители России теперь все чаще выбирают дешевые продукты выбирают дешевые продукты. Спрос растет

  • на товары собственных торговых марок;
  • на позиции в сетях магазинов-дискаунтеров.

Дело в том, что цены на продукты в таких точках обычно ниже. А вот о деликатесах приходится забыть.

Все чаще сообщают о переходе потребителей в экономсегмент также сети одежды и обуви, парфюмерии и косметики, 
– пишет издание.

Заметьте! Опросы показывают, что в дополнение ко всему россиянам в 2025 году приходилось часто отказываться от запланированных покупок, поскольку на них просто не было денег. Так что статистика Росстата явно разнится с реальностью.

Какова ситуация в экономике России?

  • Дефицит федерального бюджета России в 2025 году достиг 5,65 триллиона рублей. Этот показатель оказался даже хуже уровня кризисного 2020 года, когда российская экономика получила серьезный удар из-за пандемии COVID-19.

  • В попытке сократить финансовые разрывы власти пошли по пути повышения налогов, что существенно осложнило положение бизнеса. Особенно уязвимым оказался малый бизнес, который балансирует на грани выживания из-за роста налоговой нагрузки и сверхвысоких кредитных ставок.

  • Параллельно усиливается давление и на обычных граждан: дорожают товары первой необходимости и растут тарифы на коммунальные услуги. В самой России уже звучат призывы готовиться к дальнейшему ухудшению экономических условий.

  • Министр экономического развития Максим Решетников признал, что в ближайшее время никакие решения для спасения экономики вряд ли будут эффективными.