Кто может оформить 50% скидку на коммунальные услуги и как ее получить

Некоторые украинцы могут оформить льготу в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого им необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Кто имеет право на 50% скидку на коммунальные услуги

Скидку в 50% на коммунальные услуги в Украине имеют право получить члены семей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время участия в боевых действиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на приложение Министерство по делам ветеранов.

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К членам семей погибших, которым предусмотрена 50% скидка, относятся:

родители военного;

муж или жена погибшего;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, которые имеют инвалидность с детства;

другие иждивенцы, которые имеют право на выплаты в связи с гибелью или исчезновением военного.

Этим лицам предоставляются льготы на оплату услуг за пользование жильем (квартплату) и услуг по теплоснабжению, водоснабжения, потребления электроэнергии и газа.

Важно! Семьи, которые воспитывают трех и более детей, также имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги.

Как оформить 50% скидку на коммунальные услуги

Родственникам погибших или пропавших военных, которые хотят оформить льготу на оплату коммунальных услуг, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства или онлайн, или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП). При этом необходимо подать ряд документов:

заявление на получение скидки;

свидетельство о гибели или пропаже без вести военного;

документы, подтверждающие родственные связи с защитником (например, свидетельство о браке);

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о рождении ребенка; заявление о несении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

паспорт;

идентификационный код.

Стоит знать! В некоторых случаях отказать в скидке могут в случае, если месячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на 1 человека превышает размер дохода, который дает право на социальную льготу.