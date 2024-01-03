В Нафтогазе рассказали, как получить скидку на газ и платить меньше
Источник:"Нафтогаз Украины"
Поставщик "Нафтогаз" обслуживает около 98% украинцев. В компании подчеркивают, что своевременно уплаченные счета – это стабильное обеспечение газом других украинцев и поддержка экономики государства.
Следовательно, если потребитель платит счет с помощью онлайн-сервисов "Нафтогаза" до 15 числа месяца – получает скидку в размере 1%.
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Дисконт будет применено автоматически в следующем расчетном месяце.Заметьте! Один из вариантов – онлайн-платеж через чат-боты Viber да Telegram. А также через сайт "Нафтогаза" или личный кабинет на сайте "Нафтогаза".
Какой сейчас тариф на газ
Из-за того, что "Нафтогаз" обслуживает более 98% потребителей – правительство назначило именно этого регулятора поставщиком последней надежды. В настоящее время "Нафтогаз" предоставляет гражданам газ по цене 7,96 гривны за кубометр.Заметьте! Такая реформа была необходима для того, чтобы не допустить критическую ситуацию и обеспечить стабильное газоснабжение для потребителей.
Увеличатся ли тарифы на газ
К концу отопительного сезона рост тарифов не будет происходить. Газ будет и дальше стоить 7,96 гривны за кубометр для бытовых потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает 24 Канал.
В то же время руководство "Нафтогаза" также подтвердило неизменность тарифа на газ, по меньшей мере до конца зимы. Стабильность в этой сфере достигается благодаря значительным запасам сырья в украинских хранилищах.