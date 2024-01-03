Відтак, якщо споживач сплачує рахунок за допомогою онлайн-сервісів "Нафтогазу" до 15 числа місяця – отримує знижку у розмірі 1%.

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Дисконт буде застосовано автоматично в наступному розрахунковому місяці.

Який зараз тариф на газ

Через те, що "Нафтогаз" обслуговує понад 98% споживачів – уряд призначив саме цього регулятора постачальником останньої надії. Нині "Нафтогаз" надає громадянам газ за ціною 7,96 гривні за кубометр.

Зауважте! Така реформа була необхідна для того аби не допустити критичної ситуації та забезпечити стабільне газопостачання для споживачів

Чи зростуть тарифи на газ

До кінця опалювального сезону зростання тарифів не відбуватиметься. Газ буде і надалі коштуватиме 7,96 гривні за кубометр для побутових споживачів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

Водночас керівництво "Нафтогаз" також підтвердило незмінність тарифу на газ, щонайменше до кінця зими. Стабільність у цій сфері досягається і завдяки значним запасам сировини в українських сховищах.