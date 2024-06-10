Эти пенсионеры могут не платить за коммуналку: кому доступна такая опция

Правительством определен перечень пенсионеров, которые получают скидку 100% на оплату ЖКУ. Другие граждане также могут уменьшить размер своей коммуналки, для этого им нужно оформить субсидию.

Кто может получить такую скидку

Пенсионеры имеют право на скидку 100% при оплате коммуналки, если они работали в определенной сфере. Также эта льгота распространяется на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.

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Льгота предоставляется пенсионерам, которые работали в:

педагогической отрасли;

медицинской сфере;

фармацевтической сфере;

сфере защиты растений;

музеях или библиотеках;

государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях (в сфере культуры).

Такую льготу получает непосредственно пенсионер, отдельно на членов его семьи она не распространяется.

Как пенсионеры могут уменьшить размер коммуналки

Условием для получения этой льготы является то, что такие пенсионеры проживают в сельской местности.

Чтобы платить меньше за коммуналку, пенсионеры могут оформить субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы со специальным заявлением. Сделать это можно как онлайн, так и оффлайн.

К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:

удостоверение личности;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

справку о доходах.