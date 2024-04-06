100% скидка на коммуналку: кто из украинцев может ее получить
6 апреля 2024, 10:25Читати новину українською
Источник:ПФУ
Правительством установлены льготы для населения на оплату коммуналки. Некоторые украинцы могут получить скидку 100% на оплату ЖКУ.
Кому предоставляют такую скидку
Такая скидка предоставляется пенсионерам, которые проживают в сельской местности. При условии, что они имели определенную профессию.
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О каких профессиях идет речь:
- работники музеев;
- работники библиотек;
- специалисты по защите растений;
- работники сферы образования;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, в том числе образовательных структур в сфере культуры
- работники медицинской и фармацевтической отрасли.
Важным условием для получения скидки является то, что пенсионер продолжает проживать в сельской местности после выхода на пенсию. Также лицо должно соответствовать следующим критериям:
- среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 гривен;
- количество стажа по указанной специальности не может быть меньше 3 лет;
- на момент выхода на пенсию, лицо должно работать по одной из указанных профессий.
Как получить такую льготу
Для получения скидки нужно подать заявление в ПФУ. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн. К заявлению необходимо приложить:
- документы, которые подтверждают проживание в сельской местности;
- специальная справка от отдела здравоохранения, районной администрации или другой организации (зависит от сферы деятельности лица) о праве на льготы.