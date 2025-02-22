Сколько надо платить за свет тем, кто имеет статус УБД

Участники боевых действий имеют право на определенные льготы. В частности, на снижение стоимости коммунальных услуг.

Какая стоимость электроэнергии для УБД

Сейчас стандартный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Граждане, имеющие официальный статус УБД, могут рассчитывать на скидку 75% на коммунальные услуги. То есть, оплачивать придется 25% от суммы за потребленную электроэнергию.

Обратите внимание! УБД с инвалидностью могут получить скидку 100% на коммунальные услуги.

Кто еще может платить меньше за электроэнергию

Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за электроэнергию гораздо меньше. Для таких потребителей тариф делится на два:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Также платить за электроэнергию меньше могут владельцы электроотопительных установок во время отопительного сезона (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года). Для таких потребителей "льготная" цена – 2,64 гривны за киловатт действует на первые 2 тысячи киловатт. Например, лицо потребило в общем 2 300 киловатт, ему придется платить за свет так: