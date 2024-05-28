Кто из пенсионеров имеет право на 50% скидки на коммунальные услуги

В Украине есть категория пенсионеров, которая имеет право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг. Впрочем, есть условие, что среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать определенную законом сумму.

Кому предоставляется скидка

В Украине жертвам нацистских преследований предоставляется 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Это при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает величину налоговой социальной льготы.

Согласно законодательству, для определения права на льготы учитываются доходы льготника и членов его семьи за два квартала перед месяцем обращения.

Как начисляется налоговая социальная льгота





Налоговая социальная льгота используется для доходов, которые начислены налогоплательщику в виде заработной платы или других выплат, приравниваемых к зарплате согласно законодательству (компенсации, вознаграждения и прочее), в течение отчетного налогового месяца. Льгота применяется, если размер этих начислений не превышает сумму, равную 1,4 месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года, и округленного до ближайших 10 гривен

С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет 4 240 гривен. Итак, чтобы иметь право на скидку, среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать эту сумму.

Кто имеет право на 100% скидку

Украинцы, которые являются пенсионерами и проживают в сельской местности, имеют возможность воспользоваться правом на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения этой льготы важно иметь определенную профессию и продолжать проживание в сельской местности после выхода на пенсию.

Чтобы получить льготу, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины, где указать свою профессию и подтвердить факт работы в сельской местности.

Однако, скидка предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 гривен.

Профессии, дающие право на льготу: