Какую скидку на коммунальные услуги имеют ветераны и военнослужащие

Ветераны войны имеют право на ряд важных льгот, включая скидки на коммунальные платежи. Кроме самих военнослужащих, право на скидку имеют члены их семей.

Кто имеет право на льготу

Льготы для ветеранов предусмотрены Статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Льготникам ветеранам войны предлагается 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа.

! Скидка предоставляется при условии, что средний месячный доход на одного члена семьи не превышает сумму, которая дает право на получение налоговой социальной льготы. В 2024 году эта сумма составляет 4 240 гривен.

Среди членов семьи льготника, воспользоваться этой льготой могут:

супруги;

несовершеннолетние дети (до 18 лет);

незамужние/неженатые взрослые дети, которые имеют инвалидность с детства категорий I и II или инвалидность I группы;

лицо, которое ухаживает за инвалидом войны I группы, при условии совместного проживания, а также если лицо с инвалидностью не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника, с которым оно проживает.

Кто может вообще не платить за коммуналку

6 февраля 2024 года были внесены изменения в порядок перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны правительства, что позволяет в определенных ситуациях не платить за них вообще.

Освобождение от оплаты ЖКУ возможно в случаях:

если услуги были предоставлены не в полном объеме или вовсе не были предоставлены;

если качество предоставленных услуг не соответствует установленным стандартам.

В случае возникновения одного из этих обстоятельств, потребитель имеет право требовать перерасчета стоимости услуг, подав акт-претензию в регуляторный орган.

! После получения претензии, поставщик услуг обязан провести необходимую проверку. В случае подтверждения жалобы, регулятор должен осуществить перерасчет в течение 30 дней и выплатить надлежащую компенсацию.