Украинцам удешевят коммунальные услуги на 50%: кому государство разрешило платить меньше

Отопительный сезон традиционно становится для украинцев самым сложным финансовым испытанием из-за роста сумм в счетах. Однако для части граждан государство предусмотрело существенное облегчение коммунального бремени.

Кому государство оплатит половину коммунальных услуг

Право на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг имеют многодетные семьи и семьи погибших ветеранов войны и Защитников Украины. Однако условия предоставления этой помощи для этих двух категорий существенно различаются, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Семьям погибших военнослужащих скидка предоставляется безоговорочно, то есть без учета их материального положения. В свою очередь, многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, смогут платить вдвое меньше только при условии, что их среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не превышает 4 660 гривен.

Важно! Если же этот лимит превышен, многодетная семья теряет право на льготу, но может обратиться в ПФУ за оформлением обычной жилищной субсидии.

На какие именно услуги и объемы распространяется скидка

Льгота действует не на весь объем потребленных услуг, а только в пределах четко утвержденных социальных норм. Скидка покрывает оплату за жилье из расчета 21 квадратный метр на каждого члена семьи плюс дополнительные 10,5 квадратных метров на всю семью.

Также половина стоимости списывается за электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение, а при отсутствии централизованного отопления – за сжиженный газ или печное топливо.

Как оформить пособие впервые и куда подавать документы

Гражданам, которые только что получили соответствующий статус, сначала нужно внести свои данные в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого необходимо подготовить заявление, удостоверение льготника, паспорт, ИНН и свидетельства о рождении детей.

Подать пакет документов можно лично в сервисных центрах ПФУ или ЦПАУ, отправить по почте или воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда или порталом "Дия". Тем, кто уже получал скидку ранее и не менял состав семьи, фонд перечислит льготу автоматически.

Какие еще есть возможности сэкономить на коммунальных услугах

Напомним, что в условиях сложной экономической ситуации государство продолжает поддерживать уязвимые слои населения через механизм субсидий. Ранее мы уже рассказывали, что украинцы могут существенно снизить финансовую нагрузку, если вовремя обратятся за государственной помощью перед наступлением холодов.