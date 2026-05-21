Коммуналка для УБД почти бесплатная: кто может платить на 75% меньше

Участники боевых действий могут пользоваться льготами на оплату коммунальных услуг, в частности газа, света и воды. Однако окончательный размер скидки зависит от ряда условий, которые учитывают при начислении

Почему государство компенсирует коммуналку УБД?

Участники боевых действий имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Государство может частично или полностью компенсировать расходы на электроэнергию, газ, водоснабжение, отопление и содержание жилья, объясняет Пенсионный фонд Украины.

Именно поэтому вопрос "сколько должен платить УБД за коммуналку" напрямую зависит не только от тарифов, но и от того, оформлена ли льгота, какой тип жилья имеет человек и сколько человек проживает в домохозяйстве.

Участники боевых действий могут рассчитывать на 75% скидку при оплате коммунальных услуг и газа в пределах установленных социальных норм потребления.

Также государство компенсирует 75% квартирной платы, из расчета 21 квадратный метр на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Отдельные льготы предусмотрены и для домохозяйств без централизованного отопления, в таких случаях УБД предоставляют 75% скидки на приобретение топлива. Кроме того, действуют льготы на пользование стационарным телефоном: 20% скидки на его установку и 50% на абонентскую плату.

Почему ветераны получают разные платежки за коммуналку?

Многие украинцы ошибочно считают, что все УБД имеют одинаковую скидку на коммунальные услуги. На самом деле система компенсаций работает значительно сложнее, уточняет ПФУ.

Государство при расчете коммуналки и скидки на нее учитывает:

площадь жилья;

количество членов семьи;

тип отопления;

нормативы потребления;

перечень коммунальных услуг;

регион проживания.

Поэтому из-за этого один ветеран может платить только часть платежки, а другой получать значительно меньшую компенсацию даже при таком же статусе. Фактически система построена не вокруг самого статуса УБД, а вокруг модели адресной поддержки конкретного домохозяйства в зависимости от условий.

Почему льготы не начисляются автоматически?

Одна из самых больших проблем заключается в том, что часть ветеранов даже не знает: льготы нужно оформлять отдельно. После получения удостоверения УБД компенсация за коммуналку автоматически не активируется.

Для этого человек, который претендует на это, должен:

подать заявление;

внести свои данные в реестры;

подтвердить место жительства;

указать лицевые счета за коммунальные услуги.

Справочно! Для оформления льгот участнику боевых действий необходимо подготовить базовый пакет документов. В него входят паспорт гражданина Украины, идентификационный код, удостоверение УБД, банковские реквизиты для получения компенсации, а также номера лицевых счетов и данные поставщиков коммунальных услуг.

К тому же, в некоторых случаях Пенсионный фонд или органы соцзащиты могут дополнительно запросить договор аренды жилья, справку внутренне перемещенного лица или документы на детей, такие как свидетельство о рождении или паспорт.

Обратите внимание! Тысячи ветеранов фактически переплачивают за ЖКУ только потому, что не прошли процедуру оформления. Именно поэтому сегодня подать заявление можно через ПФУ, ЦНАП и "Дію", а также онлайн-портал Пенсионного фонда.

А если участник боевых действий не может самостоятельно подать документы на оформление льгот, это разрешается сделать членам его семьи. Для этого необходимо подтвердить родственные связи соответствующими документами, например, свидетельством о браке или рождении ребенка.

Какие еще льготы доступны для УБД?