7 февраля, 16:41
Сколько нужно потратить, чтобы купить 1000 долларов сегодня
Курс доллара постепенно снижался с начала февраля. По состоянию на сегодня, он не превышает 42.
Какой курс доллара сейчас
Официальный курс доллара, по состоянию на 7 февраля 2025 года, достиг 41,49 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает издание "Минфин", средний банковский курс сейчас таков:
- покупка – 41,33 гривны за доллар;
- продажа – 41,88 гривны за доллар.
В обменниках, средний курс сейчас:
- покупка – 41,62 гривны за доллар;
- продажа – 41,63 гривны за доллар.
Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 1000 долларов
- если приобретение 1000 долларов осуществляется в банке, то при себе нужно иметь примерно 41 880 гривен;
- чтобы купить 1000 долларов в обменнике, необходимо потратить ориентировочно 41 630 гривен.
Сколько гривен нужно иметь, чтобы купить 500 долларов
- чтобы купить 500 долларов в банке, необходимо иметь примерно 20 940 гривен;
- для приобретения 500 долларов в обменнике нужно 20 715 гривен.
Какую сумму придется потратить, чтобы купить 200 долларов
- при покупке 200 долларов в банке нужно иметь примерно 8 376 гривен;
- а вот приобретение 200 долларов в обменнике обойдется в ориентировочно 8 326 гривен.