Больше минимальной зарплаты в Украине: сколько будет 1000 злотых в гривнах

Учитывая изменения в обменном курсе, 1000 злотых в Украине сейчас составляет больше, чем минимальная зарплата. Где лучше купить валюту и сколько сегодня дадут за 1000 злотых, читайте дальше.

Какой курс злотого к гривне сейчас

По состоянию на 19 февраля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,43 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В то же время в банках средний курс такой:

покупка происходит за 10,05 гривны за злотый;

продажа – 10,70 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка происходит по курсу – 10,42 гривны за злотый;

продажа – 10,55 гривны за злотый.

Сколько дадут за 1 000 злотых сегодня

Если обменять 1 000 злотых в банке, можно получить в среднем около 10 050 гривен;

В то же время при обмене 1 000 злотых в обменнике можно выручить примерно – 10 420 гривен.

За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

если обмен валюты осуществляется через Visa , курс составляет 10,14 гривны за злотый;

, курс составляет 10,14 гривны за злотый; у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить: