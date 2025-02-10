10 февраля, 16:11
Сколько можно выручить при обмене 200 евро 10 февраля
На валютном рынке происходят небольшие колебания. Курс евро продолжает снижаться.
Как изменился курс евро в феврале
По состоянию на 10 февраля, официальный курс евро составляет 43,03 гривны сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным издания "Минфин", средний курс в банках сейчас такой:
- покупка происходит в среднем по 42,75 гривны за евро;
- продажа – 43,43 гривны за евро.
В обменниках средний курс изменился так:
- покупка – 43,30 гривны за евро;
- продажа – 43,50 гривны за евро.
За сколько можно купить сегодня 200 евро
- чтобы купить 200 евро в банке, нужно потратить примерно 8 686 гривен;
- чтобы приобрести 200 евро в обменнике, придется отдать ориентировочно 8 700 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 200 евро
- если 200 евро обменивать в банке, можно получить примерно 8 550 гривен;
- при обмене 200 евро в обменном пункте можно выручить ориентировочно 8 660 гривен.