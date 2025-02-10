Сколько можно выручить при обмене 200 евро 10 февраля

На валютном рынке происходят небольшие колебания. Курс евро продолжает снижаться.

Как изменился курс евро в феврале

По состоянию на 10 февраля, официальный курс евро составляет 43,03 гривны сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным издания "Минфин", средний курс в банках сейчас такой:

покупка происходит в среднем по 42,75 гривны за евро;

продажа – 43,43 гривны за евро.

В обменниках средний курс изменился так:

покупка – 43,30 гривны за евро;

продажа – 43,50 гривны за евро.

За сколько можно купить сегодня 200 евро

чтобы купить 200 евро в банке , нужно потратить примерно 8 686 гривен;

, нужно потратить примерно 8 686 гривен; чтобы приобрести 200 евро в обменнике, придется отдать ориентировочно 8 700 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 200 евро