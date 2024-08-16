Сколько будут платить военным с 1 сентября 2024 года
Источник:Сухопутные войска ВСУ
С 1 сентября в Украине заработные платы военных останутся без изменений. Кроме стандартного вознаграждения, украинские военнослужащие также будут получать ряд дополнительных выплат.
Сколько будут получать военные с 1 сентября
Согласно разъяснению Сухопутных войск ВСУ, основная денежная выплата для командира бригады составляет 50 173 гривен, без учета дополнительных вознаграждений. Для стрелка этот показатель составляет 20 586 гривен, также без учета дополнительных надбавок.
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Постановление Кабинета министров № 168 устанавливает размер ежемесячных дополнительных выплат для военнослужащих:
- 30 тысяч гривен - для тех, кто участвует в обеспечении обороны страны, защите населения и государственных интересов в ответ на военную агрессию России.
- 50 тысяч гривен - для военных, выполняющих задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.
- 100 тысяч гривен - для военных, находящихся в зоне активных боевых действий или проходящих лечение или реабилитацию после получения контузии, травмы или увечья. Эта сумма также предназначена для тех, кто попал в плен.
- 70 тысяч гривен - доплата для военных, которые находятся на передовой в течение месяца.
Дополнительные выплаты за уничтожение техники
На официальном сайте Верховной Рады Украины появился новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы". Документ предусматривает выплату вознаграждений для военных, которые принимали участие в выявлении, уничтожении или захвате конкретных типов техники:
- 370 тысяч гривен – за уничтоженный танк, самоходную артиллерийскую установку (САУ) или реактивную систему залпового огня (РСЗО);
- 370 тысяч гривен – уничтожение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных систем ПВО;
- 150 тысяч гривен – за уничтожение средств контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- 100 тысяч гривен – за уничтожение боевых машин десанта (БМД), бронетранспортеров (БТР), боевых машин пехоты (БМП), командно-штабных машин и артиллерийских систем;
- 100 тысяч гривен – уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа, а также баллистических ракет;
- 30 тысяч гривен – за уничтожение других бронеавтомобилей или грузовых автомобилей.