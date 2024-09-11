Просто выехать в Польшу не удастся: что стоит знать о вывозе средств перед поездкой

Согласно закону о валюте и валютных операциях, сумма, которую перевозит человек за границу, в частности в Польшу, не должна превышать 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте. В противном случае, средства нужно декларировать.

Какую сумму нужно декларировать при выезде в Польшу

Известно, что иностранная валюта или банковские металлы на сумму, которая превышает эквивалент 10 тысяч евро, требует декларирования.

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По официальному курсу НБУ, по состоянию на 11 сентября, 10 тысяч евро, или где-то 11 тысяч долларов – это более 450 тысяч гривен.

При пересечении границы с Польшей, лицо должно заполнить специальный таможенный бланк, другими словами – декларацию трансграничного перемещения, если лимит разрешенной для перевозки суммы превышен.

Образец бланка можно распечатать самостоятельно и заполнить заранее, или же сделать это непосредственно на таможне.

Если вы самостоятельно распечатываете бланк, тогда следует соблюдать требования печати – размер листа 210х296 мм, то есть А4.

Заметьте! Для подтверждения происхождения средств нужны также банковские выписки, которые бывают двух видов: о снятии наличных со своих счетов и о приобретении банковских металлов в соответствующих учреждениях.