Как изменился курс евро 1 августа?

1 августа, официальный курс евро в Украине снизился до 47,75 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Средний курс евро в банках, как сообщает издание "Минфин", такой:

покупка – 47,50 гривны за евро;

продажа – 48,05 гривны за евро.

Несколько изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 47,92 гривны за евро;

продажа – 48,35 гривны за евро.

Какая сумма гривен нужна сейчас, чтобы купить 200 евро?

если покупать 200 евро в банке, придется потратить ориентировочно – 9 610 гривен;

в обменнике для такого приобретения необходимо примерно – 9 670 гривен.

Сколько можно получить за 200 евро сегодня?