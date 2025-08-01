Ощутимое падение: сколько надо гривен, чтобы купить 200 евро в начале августа

Как изменился курс евро 1 августа?
1 августа, официальный курс евро в Украине снизился до 47,75 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Средний курс евро в банках, как сообщает издание "Минфин", такой:
- покупка – 47,50 гривны за евро;
- продажа – 48,05 гривны за евро.
Несколько изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 47,92 гривны за евро;
- продажа – 48,35 гривны за евро.
Какая сумма гривен нужна сейчас, чтобы купить 200 евро?
- если покупать 200 евро в банке, придется потратить ориентировочно – 9 610 гривен;
- в обменнике для такого приобретения необходимо примерно – 9 670 гривен.
Сколько можно получить за 200 евро сегодня?
- если обменивать 200 евро в банке сегодня, можно получить в среднем – 9 500 гривен;
- а вот в обменнике удастся выручить ориентировочно – 9 584 гривен.