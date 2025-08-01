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Відчутне падіння: скільки треба гривень, аби купити 200 євро на початку серпня

Анастасія Зорик
200 євро в гривнях це зараз скільки
200 євро в гривнях це зараз скільки / Фото Pexels

Курс євро почав знижуватись ще в кінці липня. З початку серпня ця тенденція триває.

Як змінився курс євро 1 серпня?

1 серпня, офіційний курс євро в Україні знизився до 47,75 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Середній курс євро у банках, як повідомляє видання "Мінфін", такий:

  • купівля – 47,50 гривні за євро;
  • продаж – 48,05 гривні за євро.

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

  • купівля – 47,92 гривні за євро;
  • продаж – 48,35 гривні за євро.

Яка сума гривень потрібна зараз, аби купити 200 євро?

  • якщо купувати 200 євро у банку, доведеться витратити орієнтовно – 9 610 гривень;
  • в обміннику для такого придбання необхідно приблизно – 9 670 гривень.

Скільки можна отримати за 200 євро сьогодні?

  • якщо обмінювати 200 євро у банку сьогодні, можна отримати в середньому – 9 500 гривень;
  • а от в обміннику вдасться виручити орієнтовно – 9 584 гривень.