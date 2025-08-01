Відчутне падіння: скільки треба гривень, аби купити 200 євро на початку серпня

Як змінився курс євро 1 серпня?
1 серпня, офіційний курс євро в Україні знизився до 47,75 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Середній курс євро у банках, як повідомляє видання "Мінфін", такий:
- купівля – 47,50 гривні за євро;
- продаж – 48,05 гривні за євро.
Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 47,92 гривні за євро;
- продаж – 48,35 гривні за євро.
Яка сума гривень потрібна зараз, аби купити 200 євро?
- якщо купувати 200 євро у банку, доведеться витратити орієнтовно – 9 610 гривень;
- в обміннику для такого придбання необхідно приблизно – 9 670 гривень.
Скільки можна отримати за 200 євро сьогодні?
- якщо обмінювати 200 євро у банку сьогодні, можна отримати в середньому – 9 500 гривень;
- а от в обміннику вдасться виручити орієнтовно – 9 584 гривень.