Сколько валюты можно приобрести за 5 тысяч гривен

Курс доллара летом не претерпел весомых изменений. Колебания, которые происходили, были почти неощутимы. В то же время евро, изменил "направление движения". Эта валюта начала дешеветь в июле 2025 года.

Как изменился курс евро в Украине? 15 июля, официальный курс евро составляет – 48,90 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Консенсус отсутствует: три страны ЕС выступают против уменьшения потолка цен на российскую нефть Как показывают данные "Минфина", средний курс евро в банках также претерпел изменения: покупка – 48,68 гривны за евро;

продажа – 49,23 гривны за евро. В обменниках средний курс евро сейчас такой: покупка – 49,05 гривны за евро;

продажа – 49,20 гривны за евро. Сколько евро можно купить за 5 тысяч гривен сейчас? если покупка валюты происходит в банке, то за 5 тысяч гривен можно получить ориентировочно – 101,63 евро;

в обменнике за 5 тысяч гривен можно получить примерно – 101,65 евро. Какой сейчас курс доллара в Украине? По данным НБУ, официальный курс доллара США, по состоянию на 15 июля достигает – 41,84 гривны. Претерпела изменений валюта и в банках и обменниках. По сообщению издания "Минфин", средний банковский курс доллара США сейчас такой: покупка – 41,55 гривны за доллар США;

продажа – 42,05 гривны за доллар США. Курс в обменниках тоже изменился: покупка – 41,70 гривны за доллар США;

продажа – 41,75 гривны за доллар США. Сколько долларов можно получить за 5 тысяч гривен сегодня в банке за 5 тысяч гривен можно выручить ориентировочно 118,91 доллара;

в обменнике за ту же сумму удастся получить примерно – 119,76 доллара.