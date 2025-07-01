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Экономика Соцвыплаты Важно знать: у кого не будет льготы на проезд с 1 июля
1 июля, 16:44
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Важно знать: у кого не будет льготы на проезд с 1 июля

Анастасия Зорик
Основні тези
  • С 1 июля школьники теряют льготы на проезд и будут ездить на общих условиях до конца августа.
  • Школьники могут получить скидку 75% на проездные билеты через приложение "Киев.Цифровой" или терминал самообслуживания.

С 1 июля теряют льготы на проезд школьники. До конца августа они будут ездить на общих условиях. В то же время именно школьники имеют право на значительную скидку при оплате проезда.

Сколько теперь будет стоить проезд для школьников

Бесплатно ездить ученики могут только в период с 1 сентября по 30 июня включительно. То есть, во время учебного года, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Обратите внимание! Эти изменения вступают в силу и для курсантов военных учебных заведений.

Школьники могут получить скидку 75% на проездные в этот период. Чтобы приобрести их нужно:

  • воспользоваться приложением "Киев.Цифровой";
  • терминалом самообслуживания.

Стоимость проездных будет такая:

  • за проездной на 46 поездок придется заплатить – 72,50 гривны;
  • 62 поездки – 97,50 гривны;
  • 92 поездки – 143,75 гривны;
  • 124 поездки – 192,50 гривны;
  • абонемент на вторую половину месяца – 162,50 гривны;
  • месячный безлимит – 325 гривен.

Обратите внимание! В случае разовой оплаты и использовании, при этом, ученического билета скидка 75% не применяется.