Сидят без технологий и работы: как выход 1000 компаний из России ударил по жизни россиян
С началом полномасштабной войны в Украине, десятки компаний покинули рынок России, не желая работать со страной-агрессором. Эксперты подчеркивают, что это вредит не только экономике страны, но и рядовому населению.
Компании продолжают выходить с рынка россии
Сейчас список компаний, заявивших о выходе с российского рынка насчитывает около тысячи. McDonald's не только одной из первых осудила действия россии и циничную войну, но и едва ли не в первую очередь завершила окончательный выход с рынка агрессорки. В мае McDonald's заключил договор купли-продажи с существующим лицензиатом Александром Говором, впоследствии открывшим сомнительную сеть "вкусно и точка".
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Заметим, что McDonald's далеко не единственная компания, уже успевшая покинуть рынок россии. Только за последнюю неделю состоялся ряд сделок, среди которых энергетические, автомобильные и развлекательные гиганты. В частности, говорится о таких:
- Австрийская энергетическая компания Petro Welt Technologies продала все свои российские активы, а выручка компании составляла 268 миллионов долларов.
- Немецкая автомобильная компания Schmitz Cargobull – оборот бизнеса в России составлял 233 миллиона долларов.
- Американская энергетическая компания Halliburton – 8 сентября объявила о завершении продаж своих подразделений, оборот бизнеса составлял 64 миллионов долларов.
- Норвежская компания Helly Hansen , являющаяся производителем и продавцом одежды и спортивного оборудования. Оборот – 33 миллиона долларов.
- Sony Music Group – оборот бизнеса составлял 36 миллионов долларов.
Почему выход компаний плох для России
Эксперт Олег Гетман подчеркивает, что крупные мощные компании приносили в Россию технологии. К примеру, новейшие технологии добычи нефти: бурение, транспортировка. Он объясняет, что все это происходит благодаря современным иностранным технологиям.
Ну вот сейчас вы видите, что не получив одну турбину от Siemens, они сократили поставки газа, например, по трубопроводу. Так же будет с нефтяными компонентами. Когда выходят крупные нефтедобывающие компании, компании, связанные с нефтегазовым сектором, то перекрывается доступ к новейшим технологиям и соответственно сокращаются все программы, связанные с добычей, транспортировкой энергоресурсов.
Эксперт также подчеркивает, что россия уже отказалась от добычи, от бурения новых скважин. То есть, это мы увидим уже в следующем году. И через год это будет сокращение добычи и сокращение инвестиционных программ по добыче нефти и газа.
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Нет поступлений в бюджет
Другой эксперт Олег Пендзин отмечает, что из-за выхода мировых компаний с рынка токсичной россии, бюджет недополучает денег. Ведь эти компании платили налоги.
Они были налогоплательщиками. Они создавали рабочие места. Вы же понимаете, что любая компания, работающая у вас на территории, создает рабочие места и платит налоги в государственный бюджет. Если нет ни того, ни другого – вам нужно это чем замещать. Надо искать работу для своих граждан и нужно где-то искать деньги в бюджет, чтобы выплачивать социальные обязательства. Если этого нет, то у вас – проблемы.
В Киевской школе экономики сочли, что сейчас с рынка россии полностью завершили выход 105 компаний. В этих компаниях работало около 20% персонала, занятого в иностранных компаниях, а компаниям принадлежало около 12% активов, инвестированных иностранными компаниями в страну и только в прошлом году они генерировали выручки на 24,4 миллиарда долларов или 8,3% от всей выручки.
Согласно аналитике KSE, по состоянию на 11 сентября, имеем следующую статистику:
- компании полностью завершившие бизнес в России, имели 244,2 тысячи человек персонала, 24,4 миллиарда долларов годового дохода и 9,5 миллиардов капитала (с полным перечнем компаний, вышедших с рынка России, можно ознакомиться здесь );
- компании, объявившие о полном выходе из агрессорки, имели 149,2 тысяч человек персонала, 34,2 миллиарда долларов годового дохода и 19,7 миллиарда долларов капитала;
- компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 172,4 тысяч человек персонала, годовой доход в размере 64,8 миллиарда долларов и 31,0 миллиарда долларов капитала.
Все еще спонсируют войну
Вместе с тем есть ряд компаний, которые все еще продолжают работать и вести бизнес на территории России , спонсируя войну из-за своих налогов. Более того, некоторые категорически отказываются покидать агрессорку. Так, например, президент авиакомпании Emirates цинично заявлял, мол, россияне также страдают от событий в Украине и целью санкций не должен быть народ.
Есть и ряд тех, кто сначала заявлял о выходе с российского рынка, а затем вернулся назад, как компания Crocs. По меньшей мере , две точки продажи начали работать в Москве. Также стоит напомнить еще ряд компаний:
- Air Serbia – возобновила полеты;
- Claas – все еще работает в России, публично не разглашает информацию;
- Continental – 1 августа возобновила работу завода в Калуге по производству шин;
- Fujifilm – после паузы все еще рекламируется в России.
В KSE подчеркивают, что если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в России, резко возрастал до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.
Хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Тем не менее, около 39,2% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, но 39,9% все еще остаются присутствующими в стране, 17,2% выжидают и лишь 3,7% совершили полный выход,
– говорится в исследовании KSE.