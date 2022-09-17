Сидят без технологий и работы: как выход 1000 компаний из России ударил по жизни россиян

С началом полномасштабной войны в Украине, десятки компаний покинули рынок России, не желая работать со страной-агрессором. Эксперты подчеркивают, что это вредит не только экономике страны, но и рядовому населению.

Компании продолжают выходить с рынка россии

Сейчас список компаний, заявивших о выходе с российского рынка насчитывает около тысячи. McDonald's не только одной из первых осудила действия россии и циничную войну, но и едва ли не в первую очередь завершила окончательный выход с рынка агрессорки. В мае McDonald's заключил договор купли-продажи с существующим лицензиатом Александром Говором, впоследствии открывшим сомнительную сеть "вкусно и точка".

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Заметим, что McDonald's далеко не единственная компания, уже успевшая покинуть рынок россии. Только за последнюю неделю состоялся ряд сделок, среди которых энергетические, автомобильные и развлекательные гиганты. В частности, говорится о таких:

Австрийская энергетическая компания Petro Welt Technologies продала все свои российские активы, а выручка компании составляла 268 миллионов долларов.

Немецкая автомобильная компания Schmitz Cargobull – оборот бизнеса в России составлял 233 миллиона долларов.

Американская энергетическая компания Halliburton – 8 сентября объявила о завершении продаж своих подразделений, оборот бизнеса составлял 64 миллионов долларов.

Норвежская компания Helly Hansen , являющаяся производителем и продавцом одежды и спортивного оборудования. Оборот – 33 миллиона долларов.

Sony Music Group – оборот бизнеса составлял 36 миллионов долларов.

Почему выход компаний плох для России

К слову, Йельский университет ведет список компаний, заявивших о своем выходе с российского рынка. Он разделен на пять групп, исходя из действий и заявлений компаний. Например, полностью вышедшие, прекратившие инвестиции, сокращающие деятельность и т.д. Впервые список был опубликован 28 февраля и обновляется ежедневно. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь

Эксперт Олег Гетман подчеркивает, что крупные мощные компании приносили в Россию технологии. К примеру, новейшие технологии добычи нефти: бурение, транспортировка. Он объясняет, что все это происходит благодаря современным иностранным технологиям.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Ну вот сейчас вы видите, что не получив одну турбину от Siemens, они сократили поставки газа, например, по трубопроводу. Так же будет с нефтяными компонентами. Когда выходят крупные нефтедобывающие компании, компании, связанные с нефтегазовым сектором, то перекрывается доступ к новейшим технологиям и соответственно сокращаются все программы, связанные с добычей, транспортировкой энергоресурсов.

Эксперт также подчеркивает, что россия уже отказалась от добычи, от бурения новых скважин. То есть, это мы увидим уже в следующем году. И через год это будет сокращение добычи и сокращение инвестиционных программ по добыче нефти и газа.

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Нет поступлений в бюджет

Другой эксперт Олег Пендзин отмечает, что из-за выхода мировых компаний с рынка токсичной россии, бюджет недополучает денег. Ведь эти компании платили налоги.

Олег Пендзин Экономический эксперт Они были налогоплательщиками. Они создавали рабочие места. Вы же понимаете, что любая компания, работающая у вас на территории, создает рабочие места и платит налоги в государственный бюджет. Если нет ни того, ни другого – вам нужно это чем замещать. Надо искать работу для своих граждан и нужно где-то искать деньги в бюджет, чтобы выплачивать социальные обязательства. Если этого нет, то у вас – проблемы.

В Киевской школе экономики сочли, что сейчас с рынка россии полностью завершили выход 105 компаний. В этих компаниях работало около 20% персонала, занятого в иностранных компаниях, а компаниям принадлежало около 12% активов, инвестированных иностранными компаниями в страну и только в прошлом году они генерировали выручки на 24,4 миллиарда долларов или 8,3% от всей выручки.

Согласно аналитике KSE, по состоянию на 11 сентября, имеем следующую статистику:

компании полностью завершившие бизнес в России, имели 244,2 тысячи человек персонала, 24,4 миллиарда долларов годового дохода и 9,5 миллиардов капитала (с полным перечнем компаний, вышедших с рынка России, можно ознакомиться здесь );

в России, имели 244,2 тысячи человек персонала, 24,4 миллиарда долларов годового дохода и 9,5 миллиардов капитала (с полным перечнем компаний, вышедших с рынка России, можно ознакомиться здесь ); компании, объявившие о полном выходе из агрессорки, имели 149,2 тысяч человек персонала, 34,2 миллиарда долларов годового дохода и 19,7 миллиарда долларов капитала;

из агрессорки, имели 149,2 тысяч человек персонала, 34,2 миллиарда долларов годового дохода и 19,7 миллиарда долларов капитала; компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 172,4 тысяч человек персонала, годовой доход в размере 64,8 миллиарда долларов и 31,0 миллиарда долларов капитала.

Все еще спонсируют войну

Вместе с тем есть ряд компаний, которые все еще продолжают работать и вести бизнес на территории России , спонсируя войну из-за своих налогов. Более того, некоторые категорически отказываются покидать агрессорку. Так, например, президент авиакомпании Emirates цинично заявлял, мол, россияне также страдают от событий в Украине и целью санкций не должен быть народ.

Есть и ряд тех, кто сначала заявлял о выходе с российского рынка, а затем вернулся назад, как компания Crocs. По меньшей мере , две точки продажи начали работать в Москве. Также стоит напомнить еще ряд компаний:

Air Serbia – возобновила полеты;

Claas – все еще работает в России, публично не разглашает информацию;

Continental – 1 августа возобновила работу завода в Калуге по производству шин;

Fujifilm – после паузы все еще рекламируется в России.

В KSE подчеркивают, что если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в России, резко возрастал до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.

Хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Тем не менее, около 39,2% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, но 39,9% все еще остаются присутствующими в стране, 17,2% выжидают и лишь 3,7% совершили полный выход,

– говорится в исследовании KSE.