Компанії продовжують виходити з ринку росії

Зараз перелік компаній, що заявили про вихід з російського ринку налічує близько тисячі. McDonald’s не лише однією з перших засудила дії росії та цинічну війну, але й чи не найперше завершила остаточний вихід з ринку агресорки. У травні McDonald’s уклав договір куплі-продажу з існуючим ліцензіатом олександром говором, котрий згодом відкрив сумнівну мережу "вкусно і точка".

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Зауважимо, що McDonald’s далеко не єдина компанія, котра вже встигла залишити ринок росії. Лише за останній тиждень відбулась низка угод, серед яких енергетичні, автомобільні та розважальні гіганти. Зокрема мовиться про такі:

Австрійська енергетична компанія Petro Welt Technologies – продала всі свої російські активи, а виручка компанії складала 268 мільйонів доларів.

Німецька автомобільна компанія Schmitz Cargobull – оборот бізнесу в росії складав 233 мільйонів доларів.

Американська енергетична компанія Halliburton – 8 вересня оголосила про завершення продажу своїх підрозділів, оборот бізнесу складав 64 мільйонів доларів.

Норвезька компанія Helly Hansen, котра є виробником і продавцем одягу та спортивного обладнання. Оборот – 33 мільйони доларів.

Sony Music Group – оборот бізнесу складав 36 мільйонів доларів.

До слова, Єльський університет веде список компаній, котрі заявили про свій вихід з російського ринку. Його поділено на п'ять груп, виходячи з дій та заяв компаній. Наприклад, ті що повністю вийшли, ті що припинили інвестиції, скорочують діяльність тощо. Вперше список був опубліковано 28 лютого й оновлюється щодня. Детальніше з ним можна ознайомитись тут.

Чому вихід компаній поганий для росії

Експерт Олег Гетман підкреслює, що великі потужні компанії приносили до росії технології. Наприклад, новітні технології видобутку нафти: буріння, транспортування. Він пояснює, що все це відбувається завдяки сучасним іноземним технологіям.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Ну от зараз ви бачите, що не отримавши одну турбіну від Siemens вони скоротили постачання газу, наприклад, трубопроводом. Так саме буде з нафтовими компонентами. Коли виходять великі нафтовидобувні компанії, компанії, які пов’язані з нафто-газовим сектором, то перекривається доступ до новітніх технологій і відповідно скорочуються всі програми, які пов’язані з видобутком, транспортуванням енергоресурсів.

Експерт також підкреслює, росія вже відмовилась від видобування, від буріння нових свердловин. Тобто це ми побачимо вже наступного року. І через рік, це буде скорочення видобутку і скорочення інвестиційних програм з видобутку нафти та газу.

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Немає надходжень в бюджет

Інший експерт Олег Пендзин зауважує, що через вихід світових компаній з ринку токсичної росії, бюджет недоотримує грошей. Адже, ці компанії платили податки.

Олег Пендзин Економічний експерт Вони були платниками податків. Вони створювали робочі місця. Ви ж розумієте, що будь-яка компанія, яка працює у вас на території створює робочі місця і платить податки до державного бюджету. Якщо немає ні того, ні другого – вам треба це чимось заміщувати. Треба шукати роботу для своїх громадян і треба десь шукати гроші в бюджет, щоб виплачувати соціальні зобов’язання. Якщо цього немає, то у вас – проблеми.

У Київській школі економіки порахували, що зараз з ринку росії повністю завершили вихід 105 компаній. В цих компаніях працювало майже 20% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 12% активів, інвестованих іноземними компаніями в країну і лише торік вони генерували виручки на 24,4 мільярда доларів або 8,3% від всієї виручки.

Згідно з аналітикою KSE, станом на 11 вересня, маємо наступну статистику:

компанії які повністю завершили бізнес в росії, мали 244,2 тисячі осіб персоналу, 24,4 мільярда доларів річного доходу та 9,5 мільярдів капіталу (з повним переліком компаній, котрі вийшли з ринку росії, можна ознайомитись тут);

в росії, мали 244,2 тисячі осіб персоналу, 24,4 мільярда доларів річного доходу та 9,5 мільярдів капіталу (з повним переліком компаній, котрі вийшли з ринку росії, можна ознайомитись тут); компанії, які оголосили про повний вихід з агресорки, мали 149,2 тисячі осіб персоналу, 34,2 мільярда доларів річного доходу та 19,7 мільярда доларів капіталу;

з агресорки, мали 149,2 тисячі осіб персоналу, 34,2 мільярда доларів річного доходу та 19,7 мільярда доларів капіталу; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 172,4 тисячі осіб персоналу, річний дохід у розмірі 64,8 мільярда доларів і 31,0 мільярда доларів капіталу.

Все ще спонсорують війну

Разом з тим, є ряд компанії, котрі все ще продовжують працювати та вести бізнес на території росії, спонсоруючи війну через свої податки. Ба більше, деякі категорично відмовляються покидати агресорку. Так, наприклад, президент авіакомпанії Emirates цинічно заявляв, мовляв, росіяни так само страждають від подій в Україні й метою санкцій не повинен бути народ.

Є й ряд тих, хто спершу заявляв про вихід з російського ринку, а потім повернувся назад, як от компанія Crocs. Щонайменше дві точки продажу почали працювати у Москві. Також варто нагадати за ще низку компаній:

Air Serbia – відновила польоти;

Claas – все ще працює у росії, публічно не розголошує інформації;

Continental – 1 серпня відновила роботу заводу у Калузі з виробництва шин;

Fujifilm – після паузи все ще рекламується у росії.

У KSE підкреслюють, що якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортали операції в росії, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

Хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Тим не менше, близько 39,2% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 39,9% все ще залишаються присутніми в країні, 17,2% вичікують і лише 3,7% здійснили повний вихід,

– йдеться у дослідженні KSE.

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