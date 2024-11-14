Видобуток газу

Попри війну, фахівці з АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" продовжують робити нові свердловини та видобувати більше газу, передає 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Ми робимо все можливе, щоб гарантувати українцям стале проходження опалювального сезону на власному палив,

– сказав очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Нагадаємо! У жовтні обсяги валового видобутку природного газу зросли на 2,3% – до 1,663 мільярда кубометрів. Це найвищий місячний показник з січня 2022 року.

Також в кінці жовтня "Нафтогаз" перезапустив свердловину з дебітом 170 тисяч кубометрів газу на добу. Раніше ця свердловина давала 70 тисяч кубометрів на добу.