Добыча газа

Несмотря на войну, специалисты из АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" продолжают делать новые скважины и добывать больше газа, передает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать украинцам устойчивое прохождение отопительного сезона на собственном топливе,

– сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Напомним! В октябре объемы валовой добычи природного газа выросли на 2,3% – до 1,663 миллиарда кубометров. Это самый высокий месячный показатель с января 2022 года.

Также в конце октября "Нафтогаз" перезапустил скважину с дебитом 170 тысяч кубометров газа в сутки. Ранее эта скважина давала 70 тысяч кубометров в сутки.