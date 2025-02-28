Стоимость топлива в Украине: существенные ли изменения в цене

В последний день зимы топливо на заправках Украины несколько изменились, хотя изменения в несколько копеек не меняют существенно стоимость за литр. Следовательно, украинцы продолжают платить дороже всего за бензин А-95 премиум.

Как подорожало топливо в Украине

По данным Консалтинговой группы А-95, за последние сутки бензин и дизтопливо несущественно подорожали, а вот бензин премиум и автогаз не изменились в цене. Кроме того, больше всего вырос литр бензина А-92.

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Традиционно, самая высокая средняя цена на топливо держится на уровне чуть больше, чем 60 гривен за литр бензина А-95 премиум.

Напоминаем! С 1 марта украинские АЗС должны ввести новые правила для регистраторов расчетных операций. Однако эти требования еще не утверждены, а значит, заправки могут либо прекратить работу, или работать с нарушением законодательства. Одни эксперты предполагают, что эта ситуация может повлиять на цены топлива, а другие уверяют, что вопрос уже временно урегулирован.

Какие средние цены на топливо по Украине по состоянию на 28 февраля: