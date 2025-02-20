Какую минимальную зарплату надо получать, чтобы иметь право на пенсию

В Украине для получения пенсии необходимо не только достичь пенсионного возраста или иметь соответствующий страховой стаж. Надо также соответствовать критерию минимальной заработной платы.

Какую зарплату надо иметь для пенсии

Чтобы посчитать, какой должна быть минимальная пенсия лица, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Сколько пенсий выплачивают после смерти пенсионера в Украине

Чтобы мужчина мог оформить пенсию в 60 лет в феврале 2025 года, ему необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа и зарабатывать минимум 4 830 гривен.

При таких условиях размер его пенсии составит 1 693 гривны.

Для женщин, которые выходят на пенсию в 60 лет с аналогичным стажем минимальная зарплата тоже должна составлять 4 830 гривен.

При таких условиях пенсия будет немного выше – 1 769 гривен.

Какая зарплата нужна для пенсии / Скриншот с сайта ПФУ

Заметьте! Эта сумма определена по стандартным условиям и не включает специальные льготы для отдельных категорий населения, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры, лица с особыми заслугами перед государством и другие.